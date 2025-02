Introduction

This article shows the true face of Europe - a colonial power of the past and present.

In English as well as in German, so that the European German speaking readers also know what Europe is all about, and what it means associating with the European Union (EU), a human rights violating supra-national organization.

Particular notice should be taken of this shameful attribute by Switzerland and Austria.

For others, like Hungary and Slovakia, and maybe more, which have been considering exiting the EU, take note.

Article

Angesichts der abscheulichen Kolonialgeschichte Europas und der immer größer werdenden Tyrannei der heutigen Europäischen Union (EU), ist es wenig überraschend, dass die EU den Sklavenhandel in Nordafrika erleichtert, vor allem durch die Zerstörung des heutigen chaotischen Libyens, verursacht von Frankreichs Sarkozy Regierung und der NATO. Letzteres mit Unterstützung der damaligen Obama-Regierung.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Eine Koalition humanitärer Organisationen hat festgestellt, dass Migranten aus Subsahara-Afrika in Tunesien aufgegriffen und an libysche Menschenhändler verkauft werden und dass dieser Prozess durch Abkommen mit der Europäischen Union und Italien erleichtert wird, wie aus einem am Dienstag [28. Januar 2025] veröffentlichten Bericht hervorgeht. Es wird behauptet, dass sie [die Migranten] von den Behörden [in Tunesien] inhaftiert, in Haftanstalten festgehalten und anschließend für 12 Dollar pro Person verkauft werden.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier.

Der Bericht mit dem Titel „Staatlicher Menschenhandel: Ausweisung und Verkauf von Migranten von Tunesien nach Libyen“basiert auf den Aussagen Dutzender Menschen aus Ländern wie Kamerun, Tschad, Sudan, Guinea und der Elfenbeinküste, die behaupten, versklavt und von Tunesien nach Libyen verschifft worden zu sein.

Ein Migrant sagte: „Sie haben uns an die Libyer verkauft. Ich meine wirklich kaufen und verkaufen, wie bei Gegenständen, sie haben uns wie Sklaven verkauft.“

Der Bericht der humanitären Organisationen stellt fest, dass die EU und Italien den tunesischen Sklavenhandel unterstützen, um Flüchtlingsboote daran zu hindern, das Mittelmeer nach Europa zu überqueren. Italien hat offenbar fast 100 Millionen US-Dollar in die „Ausbildung“ tunesischer Grenzschutzbeamter investiert, was zu einer Reduzierung der Überfahrten aus Nordafrika um 60 % geführt hat.

Die Studie hebt die Menschenrechtsverletzungen hervor und weist darauf hin, dass Frauen und Kinder für ihr Potenzial als Sexsklaven zu Preisen von bis zu 90 US-Dollar verkauft werden. Ebenso wird auf sexuelle Gewalt, Folter und Zwangsarbeit hingewiesen.

Die Tatsache, dass die EU die „moderne“ Sklaverei des 21. Jahrhunderts, bei der Menschen für 12 bis 90 US-Dollar gehandelt werden, ermöglicht, erinnert an die europäische Kolonialisierung und mörderische Unterdrückung, die fast tausend Jahre lang in Afrika, Südamerika und Asien andauerte – und bis heute fortwährt, ohne dass darüber gesprochen oder in den Medien berichtet wird.

Heute geschieht die Kolonisierung weitgehend verschleiert durch finanzielle Ausbeutung und bürgerkriegsähnliche Zustände mit Kinderarbeit, vor allem im Kongo und in Zentralafrika, um die von der westlichen Welt begehrten hochpreisigen Mineralien und seltenen Erden abzubauen, die bei der Herstellung von Chips und anderen elektronischen Geräten, für Mobiltelefone, Luxusartikel, und vor allem für die Waffenindustrie verwendet werden.

Sklaverei, Bürgerkriege in Afrika – Töten, um Tötungsmaschinen für Profit zu produzieren, das war und ist Europa offenbar auch heute noch.

Man braucht sich nur die finanzielle Ausbeutung der „ehemaligen“ west- und zentralafrikanischen Kolonien durch Frankreich mittels des CFA-Franc (Communauté Financière Africaine – oder Afrikanische Finanzgemeinschaft) anzusehen. Wie zu Kolonialzeiten wird der CFA-Franc immer noch von der französischen Zentralbank zu 70 % bis 80 % garantiert, wodurch diese 14 Länder vom fast ausschließlichen Handel mit Frankreich abhängig sind und bleiben.

Zu den französischen Kolonien in Westafrika gehören Senegal, Mali, Burkina Faso, Benin, Guinea, die Elfenbeinküste, Mauretanien und Niger; zu Zentralafrika gehören die Zentralafrikanische Republik, der Tschad, Gabun, Kamerun, die Republik Kongo und Äquatorialguinea.

Schätzungen zufolge könnte Frankreich bis zu 20 % bis 30 % seines BIP verlieren, wenn diese 14 Länder aus dem Würgegriff des CFA-Franc befreit würden.

Seit etwa fünf Jahren versuchen diese Länder sich aus der wirtschaftlichen Knechtschaft Frankreichs zu befreien. Das ist nicht einfach. Sie sind größtenteils reich an natürlichen Ressourcen, Gold, Silber, Uran, Erdöl und Gas, und einer Fülle begehrter Mineralien und seltener Erden.

Als die jüngsten Staatsstreiche in Niger, Mali, Burkina Faso und Gabun eine Abkehr von Frankreich anzeigten, wurden sie sofort von Washington umworben, um die Euro-Abhängigkeit durch eine Dollar-Abhängigkeit zu ersetzten. Die berüchtigte Madame Victoria Nuland besuchte im August 2023 Niger und Burkina Faso, unter dem Vorwand, sie sei „besorgt“ über die jüngsten Militärputsche.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Frau Nuland den Maidan-Putsch in Kiew im Februar 2014 inszeniert hat, aus dem der derzeit andauernde Stellvertreterkrieg zwischen den USA, der NATO und der Ukraine gegen Russland hervorging, der bisher Millionen von Toten gefordert hat.

In einem Telefongespräch mit dem damaligen US-Botschafter Geoffrey Pyatt wurde sie dabei aufgezeichnet, wie sie in infamer Weise „Scheiß auf Europa“ sagte, was bedeutete, dass sie, die USA, wenn Europa nicht mitmachen will, es eben selbst tun würden.

Der enorme Reichtum Afrikas und die Korruption in der Führung afrikanischer Länder, die mit der Korruption im Westen vergleichbar ist, machen echte Unabhängigkeit zum Wohle der Menschen zu einer enormen Herausforderung.

Als Thomas Sankara aus Burkina Faso, Präsident von 1983 bis 1987, versuchte, die ehemaligen französischen Kolonien aus den Klauen des CFA-Franc zu befreien, wurde er 1987 getötet, ein Mord, der von der französischen Regierung initiiert wurde.

Später, als Muammar al-Gaddafi versuchte, Afrika mit einem einheitlichen afrikanischen Markt, einschließlich eines afrikanischen Währungssystems basiert auf dem libyschen Golddinar, von der Abhängigkeit und Ausbeutung durch den Westen zu befreien, wurde er 2011 von französischen NATO-Truppen brutal gelyncht – verursacht durch den damaligen französischen Präsidenten Sarkozy, mit Hilfe von Obamas Außenministerin Hillary Clinton. Erinnern Sie sich an ihr grausames Grinsen: „Wir kamen, wir sahen, er starb.“

Wer könnte so viel Unmenschlichkeit je vergessen – das sind keine Menschen, vielleicht nicht einmal Monster.

Bis heute hat Europa nichts daraus gelernt. Ironischerweise spiegelt sich ihre Kaltblütigkeit in der völligen Unterwürfigkeit der EU gegenüber Washington wieder, das sich mehr denn je in ein selbsternanntes Imperium verwandelt hat, besonders jetzt, wo Präsident Trump wieder am Ruder ist.

Die Lektion Europas wird und MUSS kommen.

Der Sklavenhandel mit afrikanischen Migranten, ist das Resultat von jahrhundertelangem europäischem Kolonialismus, der die Lebensgrundlage für viele Afrikaner größtenteils zerstört hat. Nun suchen die Flüchtlinge Asyl in den Ländern ihrer Schlächter – die einzige Hoffnung die sie sehen.

Die EU-Dirigenten, die für den Sklavenhandel direkt oder indirekt verantwortlich sind, müssen nach gnadenlosen Rechtsgrundsätzen verurteilt werden. Wenn nicht von Menschen gemachten Gesetzen, dann sicherlich nach den Gesetzen der Natur. Die versagen nie.

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftskrimi über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: Vom Coronavirus-Lockdown zur globalen politisch-wirtschaftlichen Krise“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem Senior Fellow des Chongyang Institute of Renmin University, Peking.