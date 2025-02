Introduction (in English for the German version of this analysis - below- as for te English version:

Germany elected a new Government on 23 February 2025. As predicted the Center right party, CDU, won with 28.5%, (208 seats), slightly less than forecast; second was also predicted the conservative progressive AfD - Alternative for Germany, with almost 21%, (152 seats), and third with 16.4% (120 seats), the the center-left Social Democrats. Parliament has 630 seat, an absolute majority are 316 seats. It would be logical that CDU and AfD would join in an alliance, and they could basically start tomorrow with a new government, because ideologically they are not too far apart.

However, logic is nowhere in Germany. They are politically "far apart".. Outgoing Chancellor Scholz wanted to prohibit AfD, but couldn't. What a democratic move! - So, Scholz warned any party to enter an alliance with AfD, because they consider AfD as a neonazi party. This is further from the truth than if you would name the so-called Social Democrats and the right-wing Greens a Nazi parties. So, its become a narrative of good standing, if you disassociate yourself from AfD. Yet a big portion of Germans think differently and wanted AfD in Government. They want Peace. Listening to he people would be democratic. They want an active and bustling economy, as was Germany known for.

Here are the values AfD stands for: Peace in Ukraine, in the Middle East Peace everywhere; out of NATO, out of the European Union (EU), "DEXIT", out of the Euro, the small brother designed according to the Ponzi-US-Dollar; AfD wants German controlled immigration rules, not dictated by Brussels. AfD wants to move forward to a (again) a sovereign Germany, with her own foreign policy, relations with Russia, and becoming again a part of this huge contiguous continent, called Eurasia, that incudes Russia, India, China, Asia Pacific, and even parts of the Middle East.

German economic prosperity stopped, when Scholz literally agreed with Biden to blow up the Nord Stream pipeline.

Don't believe me? Just watch the Press Conference in the White House on 7 February 2022, when Biden and Scholz stood next to each other, and a reporter asked, referring to Russian "sanctions", what are you going to do if Russia continues delivering gas to Germany, because Germany needs it? - Biden responded something to the effect, "We have ways to take care of that"; and Scholz looking at Biden with a smiling and telling nod, acknowledging that this was agreed. Often body language says what open language doesn't.

And why the mainstream aversion against AfD? - Because Germany has committed themselves to follow the insane Biden agenda, funding the Ukraine's war to last Ukrainian, no matter how many people still have to die, but Russia must suffer. Germany and Europe want war not Peace. France is as active in war seeking as is Germany. Macron was about to call a European Conference to brainstorm about ways to keep the war going despite Trump-Putin Peace talks.

That's why Trump invited Macron to the White House over last weekend, with a joined Press Conference, during which Trump was leaning towards a negotiated Peace with Russia, refraining calling Russia the aggressor, because he knows the NATO, Nuland history leading to the February 2014 Maidan Coup [the date, when actually the war began, according to a several times repeated statement by Jens Stoltenberg]; while Macron kept calling Russia the aggressor, also knowing the same history on how it got to when the Russian intervention started, the NATO provocation and all.

So Macron is a liar, a hypocrite and fits perfectly into the European picture. He needs to go the same way Scholz did.

Deutschland könnte der Change Agent werden, den Europa braucht, der Wandel, den die Welt braucht. Das heutige deutsche Wahlergebnis war für viele Deutsche und andere Menschen auf der ganzen Welt, die es immer noch nicht wahrhaben wollen, eine große Überraschung.

Für andere – diejenigen, die sich nicht erst seit gestern, sondern schon bald nach 2020, mit dem Beginn des Covid-Schwindels, der neoliberalen Zerstörung der Volkswirtschaften, der Ausgangssperre, der ständigen Panikmache, dem endlosen Terror und den endlosen Kriegen – darüber im Klaren sind, wie der öffentliche Puls tickt, war dieses Wahlergebnis ein willkommener und dringend benötigter Hinweis auf eine mögliche Wende.

Nachdem fast alle Stimmen ausgezählt waren, lagen die Christdemokraten (CDU – deutsches Akronym), Mitte-Rechts, mit 28,5 % der Stimmen auf dem ersten Platz und auf dem zweiten Platz mit etwa 20,5 % die AfD – Alternative für Deutschland (AfD – deutsches Akronym), eine konservative progressive Partei, die ihre Wählerunterstützung seit der letzten Wahl im Jahr 2021 fast verdoppelt hat. Die AfD wurde 2013 gegründet, also erst vor 12 Jahren. Das spricht Bände, ein Trend, der nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auch in den USA zu beobachten ist.

Diese Wahl am 23. Februar war eine vorgezogene Blitzwahl, da die Regierungskoalition mit dem Spitznamen „Ampel“ (wegen der Farben der Koalitionsparteien: Rot [Sozialdemokraten], Grün [Grüne], Gelb [FDP]) Anfang November 2024 kollapsierte.

Die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz als Kanzler, kamen mit nur 16,4 % auf den dritten Platz, das schlechteste Wahlergebnis seit 1949. Laut der Financial Times steht der Partei „die schlimmste Niederlage seit 1887“ bevor. Woher diese Zahl stammt, wurde nicht erklärt.

Die AfD wird von den korrupten Mainstream-Medien fälschlicherweise als rechtsextrem bezeichnet, einige vergleichen die Partei mit Neonazis, nur weil sie sich von der vom WEF (World Economic Forum) und den Vereinten Nationen geförderten globalistisch-neoliberalen Agenda distanziert.

Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz wollte die AfD sogar verbieten – was für ein demokratischer Schachzug! Der US-Vizepräsident JD Vance hatte Recht mit seiner Deutschland und die EU demontierenden Rede, in der er sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Freitag für ihr antidemokratisches Verhalten und die Zensur der freien Meinungsäußerung rügte.

Da das Verbot nicht funktionierte, forderten Scholz und seine nicht mehr existierende Regierungskoalition, die AfD zu „blockieren“, was bedeutet, dass unter keinen Umständen eine Partei eine Koalitionsvereinbarung mit der AfD für eine neue Regierung eingehen sollte. Ein weiterer beispielhafter demokratischer Schachzug!

Hier sind die Werte, für die die AfD steht – ein (wieder) souveränes Deutschland, kontrollierte Einwanderung mit einer eigenen Einwanderungspolitik [nicht von Brüssel auferlegt], Beendigung des Krieges in der Ukraine, Beendigung von Kriegen im Allgemeinen, also FRIEDEN.

Während die bisherige deutsche Regierung den Krieg in der Ukraine trotz der Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin fortsetzen will, was möglicherweise Hunderttausende weitere Menschenleben kosten und eine ganze Generation junger Männer und Frauen für einen unsinnigen Krieg auslöschen wird – einen Krieg, den die Ukraine niemals gewinnen kann (und auch nicht gewinnen sollte), der aber das, was von der Ukraine noch übrig ist, vollständig zerstören wird.

Dies ist die gleiche verzerrte Sichtweise, die die Europäische Union verteidigt. Frankreich plant offenbar einen europäischen Gipfel, um eine Agenda für die Fortsetzung der Aggression gegen Russland über die Ukraine aufzustellen … das ist verrückt.

Die AfD ist eine der wenigen vernünftigen, logischen denkenden und friedenssuchenden Parteien in Europa.

In diesem Zusammenhang erwägt die AfD auch den Austritt aus der immer technokratischeren, diktatorischeren, zensierenderen und demokratiezerstörenden Europäischen Union, einen sogenannten DEXIT, und damit auch den Austritt aus dem Euro, der als kleiner Bruder des Ponzi-US-Dollars geschaffen wurde.

Aus dem gleichen Grund erwägt die AfD auch den Austritt aus der NATO. Es ist klar, dass es mit der NATO keinen Frieden in der Welt geben wird. Krieg ist die „raison d’être“ der NATO – die NATO ist die Fütterungsmaschine für die Kriegsindustrie.

Und, was für die deutsche Wirtschaft am wichtigsten ist, die AfD würde die Beziehungen zu Russland wiederherstellen und in größerem Umfang wieder in die riesige zusammenhängende Region Eurasien eintreten, zu der Indien, China, Ostasien und der Pazifikraum sowie Teile des Mittleren Ostens gehören. Vor nicht allzu langer Zeit war Europa ein integraler Bestandteil Eurasiens.

In den letzten über 100 Jahren wurde Europa durch Manipulationen der Geheimdienste der USA und Großbritanniens allmählich von Eurasien getrennt, darunter die Operationen „Kalter Krieg“, „Gladio“ und die Gründung von Terrorgruppen, um Europa durch Lügen und Angst zu kontrollieren. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Gründung der Europäischen Union – nie eine ursprüngliche europäische Idee.

Wenn es nach der AfD ginge, würde die Partei Deutschland und Europa auf eine neue Art von Souveränität zubewegen: unabhängige Geldpolitik, Verteidigungspolitik, Einwanderungspolitik und Außenpolitik. Deutschland würde höchstwahrscheinlich von vielen anderen europäischen Ländern kopiert werden.

Deutschland ist noch nicht so weit.

Was sich in der deutschen Politik ändern wird, wenn überhaupt, und möglicherweise in gewissem Umfang in Europa, hängt weitgehend von den Koalitionspartnern ab, die die siegreiche CDU wählen wird.

Der Deutsche Bundestag hat 630 Sitze. Nach den aktuellen Wahlergebnissen wird die AfD voraussichtlich 150 Sitze erhalten und die CDU als Mitte-Rechts-Sieger 208 Sitze; zusammen also 358 Sitze. Das reicht aus, um sofort eine neue Regierung zu bilden. Die absolute Mehrheit liegt bei 316 Sitzen.

CDU und AfD könnten sich zu einer neuen Allianz zusammenschließen und als „neues“ Deutschland agieren und damit anderen europäischen Ländern den Weg weisen, denn die meisten Europäer wollen VERÄNDERUNG – Veränderung hin zu Frieden, hin zu nationaler Souveränität, unabhängiger Geld- und Verteidigungspolitik.

Vor allem wollen sie nicht von Brüssel aus gelenkt, diktiert und kontrolliert werden, mit technokratischen digitalisierten Regeln.

Niemand auf der ganzen Welt und bei klarem Verstand möchte kontrolliert und digitalisiert, KI-isiert (KI- Künstliche Intelligenz) in einen digitalen Gulag gesteckt werden. Beachten Sie das, Herr Musk!

Lassen Sie uns vorerst abwarten, was nach diesen Wahlen aus Deutschland wird.

